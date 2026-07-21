«СКА-Хабаровск» потерпел второе поражение

«Поставили пенальти, поэтому мы проиграли. У нас до этого был прям хороший выход один на один, но мы, к сожалению, в этом эпизоде не решили. Мы, в принципе, неудобства какие-то доставили “Ротору”. Что-то получалось, что-то нет. Если брать в расчёт, что это гостевая игра, то, я считаю, мы неплохо выглядели. Ребята бились, как львы. У них было одно желание — победить», — прокомментировал наставник хабаровчан.