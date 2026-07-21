«СКА-Хабаровск» потерпел второе поражение

В рамках второго тура первенства по футболу среди команд Первой лиги «СКА-Хабаровск» проиграл волгоградскому «Ротору», сообщает hab.aif.ru.
Встреча закончилась с минимальным перевесом волгоградских футболистов. Голкипер хабаровчан Виталий Ботнарь сделал за игру немало сэйвов, но когда в ворота армейцев был назначен пенальти, выручить всё же не сумел. Финальный штурм ворот «Ротора», организованный армейцами на последних минутах матча, также результата не принёс. 0:1 — поражение хабаровского СКА, уже второе подряд.
Напомним, в стартовом туре армейцы уступили 1:3 «Челябинску». Следующий матч «СКА-Хабаровск» также проведёт на выезде против «Уфы» 26 июля.
Главный тренер СКА Михаил Семёнов назвал ключевым фактором поражения пенальти.
«Поставили пенальти, поэтому мы проиграли. У нас до этого был прям хороший выход один на один, но мы, к сожалению, в этом эпизоде не решили. Мы, в принципе, неудобства какие-то доставили “Ротору”. Что-то получалось, что-то нет. Если брать в расчёт, что это гостевая игра, то, я считаю, мы неплохо выглядели. Ребята бились, как львы. У них было одно желание — победить», — прокомментировал наставник хабаровчан.
После двух туров хабаровская команда занимает 17-е место в турнирной таблице первенства.