«Минсктранс» предложил проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте

«Минсктранс» предложил проголосовать на сайте предприятия и в его телеграм-канале «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте.
Именно два этих варианта ответа имеются в голосовании. Оно проводится с 20 по 31 июля 2026 года. «Минсктранс» проводит его для мониторинга заинтересованности пассажиров в применении системы адресного открытия дверей в наземном городском пассажирском транспорте.
Напомним, данные кнопки в том транспорте, который ими оснащен, стали активны с 1 мая 2026-го. Главная цель новшества — сохранить микроклимат в салоне, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно. Плюс — снижение износа дверей за счет того, что они не открываются на пустых остановках. Но опытная эксплуатация вызвала неоднозначные мнения у пассажиров. И специалисты поясняли, почему тяжело нажимаются кнопки открытия дверей в минском транспорте.
Но транспортники говорили, что планируют оставить работающими кнопки открытия дверей. Также гендиректор «Минсктранс» прокомментировал негатив из-за «теплых» кнопок для открытия дверей в транспорте.