«Минсктранс» предложил проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте

Напомним, данные кнопки в том транспорте, который ими оснащен, стали активны с 1 мая 2026-го. Главная цель новшества — сохранить микроклимат в салоне, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно. Плюс — снижение износа дверей за счет того, что они не открываются на пустых остановках. Но опытная эксплуатация вызвала неоднозначные мнения у пассажиров. И специалисты поясняли, почему тяжело нажимаются кнопки открытия дверей в минском транспорте.