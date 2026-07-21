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«Минсктранс» предложил проголосовать «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте

«Минсктранс» предложил голосование по кнопкам открытия дверей в транспорте.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» предложил проголосовать на сайте предприятия и в его телеграм-канале «за» или «против» кнопок открытия дверей в наземном транспорте.

Именно два этих варианта ответа имеются в голосовании. Оно проводится с 20 по 31 июля 2026 года. «Минсктранс» проводит его для мониторинга заинтересованности пассажиров в применении системы адресного открытия дверей в наземном городском пассажирском транспорте.

Напомним, данные кнопки в том транспорте, который ими оснащен, стали активны с 1 мая 2026-го. Главная цель новшества — сохранить микроклимат в салоне, чтобы зимой было тепло, а летом прохладно. Плюс — снижение износа дверей за счет того, что они не открываются на пустых остановках. Но опытная эксплуатация вызвала неоднозначные мнения у пассажиров. И специалисты поясняли, почему тяжело нажимаются кнопки открытия дверей в минском транспорте.

Но транспортники говорили, что планируют оставить работающими кнопки открытия дверей. Также гендиректор «Минсктранс» прокомментировал негатив из-за «теплых» кнопок для открытия дверей в транспорте.