«Я хотела ее забрать»: как больничные няни спасают детей-сирот от одиночества

Тяжелее всего, признается Кулешова, не ухаживать за детьми, а расставаться с ними. Много лет она сопровождала их после выписки — отвозила в дом ребенка. «Пока они здесь, ты привязываешься. А увозишь, и неизвестно, что с ним будет. Каждый раз успокаиваешь себя, что там ему будет лучше, что найдут семью», — говорит она.