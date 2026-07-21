«Я хотела ее забрать»: как больничные няни спасают детей-сирот от одиночества

Дорога до детской городской клинической больницы № 3 занимает больше часа от центра города. Руководитель проекта «Больничные дети» Нина Чудинова рассказывает, что мы едем в одну из пяти больниц Новосибирской области, где региональный благотворительный фонд «Солнечный город» оплачивает круглосуточную работу нянь для детей, у которых нет ни одного взрослого за дверью палаты.
«Когда няни нет — стоит постоянный крик».
Проект «Больничные дети» стал первым в истории фонда. Он появился в 2007 году. Тогда медперсоналу не хватало времени на заботу о детях-отказниках. Младенцам подпирали бутылочки пеленкой и уходили к другим пациентам, подгузники меняли, когда доходили руки.
«Когда няни нет — стоит постоянный крик и плач. Это не капризы. Это крик детей о помощи, чтобы к ним подошли, уделили время», — рассказывает Чудинова.
В проекте задействованы 5 штатных и около 20 привлекаемых нянь. Они работают в детской клинической больнице № 3, неврологическом отделении детской больницы скорой помощи, детской клинической больнице № 1, а также в больницах Искитима и Черепанова. С 2007 года помощь получили более 22,7 тыс. детей.
Постановление есть, а мамы нет.
В мае 2021 года правительство России обязало учреждения для детей-сирот обеспечивать сопровождение воспитанников во время стационарного лечения. По закону с ребенком в больницу должен отправляться взрослый. Это может быть воспитатель, сотрудник интерната или приглашенная няня, допускаются и члены некоммерческих организаций (НКО).
Каждый регион решает эту задачу по-своему, единой статистики по стране не ведется. В Новосибирской области потребность целиком закрывает «Солнечный город».
«Как о вас заботились в детстве?».
Час работы няни стоит 350 рублей. Годовой бюджет проекта — около 19 млн рублей. Деньги складываются из трех источников: регулярные пожертвования физлиц, корпоративные партнерства и разовые акции.
Отбор строгий. Обязательное требование — медицинское или педагогическое образование не ниже среднего специального. Кандидат проходит психологическую диагностику, собеседование с куратором и два стажировочных дня в отделении, которые, по словам Чудиновой, показательнее любого интервью.
«Иногда человек воображает себя в помощи детям, хочет быть полезным. А потом приходит и видит ребенка, которому действительно нужна помощь. У него трубочки по телу, у него боль. Нужно подойти, взять на ручки, покормить, покачать, спеть песенку, пожалеть после уколов», — рассказывает куратор. Определяющим на собеседовании она считает вопрос: «Как о вас заботились в детстве?».
«Когда у тебя есть опыт ухода за тобой в детстве — ты ухаживаешь точно так же. Если кандидат говорит, что лежал в больнице один, без присмотра, то, к сожалению, мы отказываем. Опыт из детства человек переносит во взрослую жизнь. А нам нужны те, кто умеет отдавать тепло», — объясняет Чудинова.
Один случай она помнит до сих пор. Девушка, только окончившая педагогический колледж, мечтала стать больничной няней, ждала выпуска, прошла собеседование. Через два часа после выхода в отделение позвонила в слезах со словами «Я не могу. Мне очень плохо. Извините, я вас подвела». Тогда в палатах было много паллиативных детей с множественными диагнозами.
На входе в детскую инфекционную больницу правила строгие: одноразовые халаты, маски, постоянный антисептик. На улице плавится асфальт, в здании душно, а в плотной экипировке становится жарко почти сразу. Но стоит переступить порог палаты, как дискомфорт отходит на второй план: здесь тихо, и в центре комнаты женщина в таком же халате укачивает на руках младенца.
Это Алена Кубашева. Ей 50 лет, в благотворительном фонде она работает второй год. По образованию женщина младшая медицинская сестра, но здесь, в палате, уколы и капельницы — забота врачей. Ее задача другая: кормить, переодевать, умывать, петь песни и успокаивать. Быть мамой.
«Чувство материнства обострилось моментально».
В первое время женщина хотела забрать всех малышей домой. «Думала, что без меня они не справятся. Чувство материнства обострилось моментально», — признается няня.
Желание забрать ребенка в семью у больничных нянь возникает часто. Кубашева была близка к этому шагу, когда выхаживала крошечную девочку, которую приходилось кормить через зонд. Малышка пошла на поправку, начала есть из бутылочки, и Алена всерьез задумалась об опеке. Но есть строгое правило: если сотрудница берет ребенка в семью, она должна уйти из фонда.
«Я поняла, что здесь, в больнице, я помогу гораздо большему числу детей, чем если заберу ее одну домой, — объясняет она. — К тому же мне 50. Маленькому ребенку нужна мама помоложе, которая сможет дать ему гораздо больше. А всем этим детям я сейчас могу отдать всю себя».
Счастье на работе.
Инфекционное отделение у большинства вызывает тревогу. Сюда привозят детей с тяжелыми бронхитами, пневмониями, сальмонеллезом, менингитом. Но Кубашеву это не пугает. От вирусов спасают маски, перчатки и санобработка, а от выгорания — внутренний настрой.
«Иммунитет на 30% зависит от психического состояния. Если человек уныл, к нему все цепляется. А я счастлива. Муж смеется: “Ты приходишь с работы и просто светишься”. В 50 лет люди часто начинают угасать, думать о том, чего не достигли. А мне эта профессия дала невероятный толчок. Я чувствую, что нужна», — говорит Алена.
За смену няня заботится о 15 малышах. Эмоционального выгорания, по ее словам, нет, только физическая усталость. После долгой смены болят спина и ноги.
«20−25 лет, когда растишь своих детей, в суете не до конца осознаешь значимость человеческой жизни. А сейчас все иначе. Ты возвращаешься в молодость, но уже осознанно. Понимаешь, что держишь на руках маленькую жизнь. И наша большая жизнь теперь навсегда связана с их маленькой», — с улыбкой произносит няня.
15 лет без больничного.
Одной из тех, кто каждый день становится для ребенка самым близким взрослым, уже 15 лет остается 53-летняя Любовь Кулешова из Искитима. Она много лет работала воспитателем в детском саду, а в проект пришла почти случайно: после рождения третьего ребенка не могла устроиться на работу.
В Искитимской больнице Кулешова работает одна, без напарницы, поэтому за все годы почти не позволяла себе болеть: детей в палате нельзя оставить. «За 15 лет у меня ни одного больничного», — рассказывает няня. Взрослый сын просит ее поберечь себя, но она непреклонна: «Как я больничный возьму? Детей бросить?».
Тяжелее всего, признается Кулешова, не ухаживать за детьми, а расставаться с ними. Много лет она сопровождала их после выписки — отвозила в дом ребенка. «Пока они здесь, ты привязываешься. А увозишь, и неизвестно, что с ним будет. Каждый раз успокаиваешь себя, что там ему будет лучше, что найдут семью», — говорит она.
«Где ты еще будешь вот так нужен?».
За 15 лет у Кулешовой были десятки детей, но одну девочку она вспоминает до сих пор особенно тяжело. Ребенок называл ее мамой.
«Я хотела ее забрать. Но подумала, что мама через три года вернется и заберет ребенка. Я к ней привяжусь, буду к ней как к дочери относиться — и что тогда? Поэтому я отказалась от этой мысли», — вспоминает няня со слезами. Мама девочки не была лишена родительских прав, она отбывала наказание.
Когда Кулешова уходила после смены, девочка кричала ей вслед: «Мама, вернись, возьми меня с собой». Няня отвечала, что вернется завтра, и старалась не обещать того, чего не сможет исполнить. Мать так и не забрала дочь — девочка выросла в детском доме.
Свою работу Кулешова воспринимает без лишнего пафоса, но предельно точно: «В богатых семьях няня — как вторая мама. А мы — мамы больничные».
Ощущение нужности удержало ее в профессии, когда однажды от усталости захотелось все бросить. «Подумаешь — ну куда? В детский сад? Там нет такого удовлетворения. А здесь ты видишь, что нужна ребенку. Где ты еще будешь вот так нужен?» — признается Любовь.
Угаснуть без взрослого.
Наблюдения нянь подтверждают специалисты. Контакт со значимым взрослым во время болезни — такая же базовая потребность ребенка, как еда или сон. Оставшись в больнице один, малыш начинает угасать.
«Ограничение физического или эмоционального контакта называется депривацией и может иметь необратимые последствия. У детей развивается синдром госпитализма: снижается вес, падает тонус, появляется вялость, частые заболевания. Они теряют любознательность и избегают общения», — рассказала ТАСС психолог фонда «Солнечный город» Кристина Рожкова.
У детей из сиротских учреждений часто не сформирована устойчивая привязанность к одному взрослому. В больнице они тянутся к любому, кто проявляет тепло, но отсутствие надежной связи нередко оборачивается агрессией, истериками или отстраненностью. Поэтому присутствие няни — не просто помощь, а терапия. Она создает безопасную среду, помогает пережить процедуры и снижает стресс, отметила Рожкова.
«Постоянный уход и поддержка помогают детям выздоравливать быстрее. Иногда в больницу приезжает один ребенок, а уезжает совсем другой — улыбающийся и более уверенный», — резюмирует психолог.
«Самая главная наша радость и гордость как фонда — это то, что детей в больницах без медицинских показаний стало втрое меньше», — сказала в интервью ТАСС директор «Солнечного города» Анастасия Землянова.
Проект, который мечтают закрыть.
О будущем «Больничных детей» Землянова говорит откровенно: «Я бы хотела, чтобы мы этот проект когда-нибудь закрыли».
Ее мечта простая: пусть няня будет у каждого малыша, а в идеале все дети живут в семьях и в больницу с ребенком ложится мама. Но Землянова подчеркивает, что «своих нянь» организация никогда не бросит, дети никогда не останутся одни. Такую позицию она называет принципиальной.
Екатерина Сидорина.