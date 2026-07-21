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В Новосибирске дым от лесных пожаров привел к ухудшению видимости

Улучшение ситуации возможно с приходом осадков.

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Ухудшение видимости утром во вторник в Новосибирске связано с дымным шлейфом от лесных пожаров, тушение которых продолжается в соседних Томской области и Красноярском крае. Улучшение ситуации возможно с приходом осадков в среду, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском УГМС.

«Это связано с пожарами и северо-восточным ветром на нашей территории. Доходит шлейф от лесных пожаров в Томской области и Красноярском крае», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, ситуация может улучшиться с приходом циклона в среду. Облачность и осадки будут способствовать улучшению ситуации. Превышения загрязняющих веществ в атмосфере Новосибирска в УГМС не зафиксировали.