В Новосибирске дым от лесных пожаров привел к ухудшению видимости

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Ухудшение видимости утром во вторник в Новосибирске связано с дымным шлейфом от лесных пожаров, тушение которых продолжается в соседних Томской области и Красноярском крае. Улучшение ситуации возможно с приходом осадков в среду, сообщили ТАСС в Западно-Сибирском УГМС.