Три дальневосточные группы сыграют на «Роке над Амуром» в Хабаровске

Оценивать финалистов будут музыканты, продюсеры, представители рок-клубов и радиостанций. Организаторы отмечают, что в нынешнем году заявки пришли со всего Дальнего Востока — от Магаданской области до Забайкальского края, поэтому отбор оказался заметно жёстче прежнего.