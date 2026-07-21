Три дальневосточные группы сыграют на «Роке над Амуром» в Хабаровске

Три коллектива из Хабаровска, Владивостока и Уссурийска вышли в финал фестиваля «Рок над Амуром». Они выступят 22 августа возле арены «Ерофей» вместе с известными российскими музыкантами, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Жюри выбрало финалистов более чем из 140 заявок, поступивших от групп из 12 регионов России. За главный приз — запись собственного мини-альбома — поборются хабаровская группа «Спать не модно», владивостокский «Красный дождь» и уссурийский коллектив «Мед браги».
Конкурсная программа станет частью большого концертного марафона. Хедлайнерами фестиваля объявлены Юлия Чичерина и Найк Борзов, а специальными гостями станут победители прошлых лет — группы «Двадцать», The Starkillers и «Карманный томик».
Оценивать финалистов будут музыканты, продюсеры, представители рок-клубов и радиостанций. Организаторы отмечают, что в нынешнем году заявки пришли со всего Дальнего Востока — от Магаданской области до Забайкальского края, поэтому отбор оказался заметно жёстче прежнего.
Фестиваль «Рок над Амуром» пройдёт в Хабаровске в шестой раз. Вход для зрителей останется бесплатным.