В Заполярном университете объяснили, почему северные люди реже ссорятся

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. У людей на Севере более аккуратные человеческие взаимоотношения. Такое мнение высказал ректор Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского (ЗГУ) Евгений Голубев, наблюдая за студентами и преподавателями вуза.
«У нас здесь по факту меньше людей, и нам нельзя ссориться — лучше выдохнуть и сделать паузу, чем уходить в деструктивный конфликт или бытовую ссору», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ректор полагает, что среда меняет человека и человек меняется сам. «Суровый климат сплачивает людей, делает их более терпимыми. Низкая плотность населения и отсутствие постоянной толпы снижают общий уровень социального стресса», — добавил он.
Кроме того, по его наблюдениям, студенты на Крайнем Севере более рациональны, чем студенты мегаполисов. «Они не могут позволить продлить себе детство. Они понимают, что идут на практикоориентированное обучение с быстрым стартом карьеры в Арктической зоне. Некоторые уже на первом курсе точно знают, в какой компании они хотят работать, какую позицию занимать и что для этого им потребуется», — отметил Голубев.
Кроме того, ректор обратил внимание на то, что на Крайнем Севере добавляется человеческая полифункциональность. «Людей меньше, приходится совмещать компетенции, выполнять разные роли и задачи, быстро адаптируясь к предложенным условиям», — резюмировал он.