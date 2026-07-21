Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Заполярном университете объяснили, почему северные люди реже ссорятся

В Заполярном университете рассказали об особенностях людей на Крайнем Севере.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. У людей на Севере более аккуратные человеческие взаимоотношения. Такое мнение высказал ректор Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского (ЗГУ) Евгений Голубев, наблюдая за студентами и преподавателями вуза.

«У нас здесь по факту меньше людей, и нам нельзя ссориться — лучше выдохнуть и сделать паузу, чем уходить в деструктивный конфликт или бытовую ссору», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ректор полагает, что среда меняет человека и человек меняется сам. «Суровый климат сплачивает людей, делает их более терпимыми. Низкая плотность населения и отсутствие постоянной толпы снижают общий уровень социального стресса», — добавил он.

Кроме того, по его наблюдениям, студенты на Крайнем Севере более рациональны, чем студенты мегаполисов. «Они не могут позволить продлить себе детство. Они понимают, что идут на практикоориентированное обучение с быстрым стартом карьеры в Арктической зоне. Некоторые уже на первом курсе точно знают, в какой компании они хотят работать, какую позицию занимать и что для этого им потребуется», — отметил Голубев.

Кроме того, ректор обратил внимание на то, что на Крайнем Севере добавляется человеческая полифункциональность. «Людей меньше, приходится совмещать компетенции, выполнять разные роли и задачи, быстро адаптируясь к предложенным условиям», — резюмировал он.