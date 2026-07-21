В Заполярном университете объяснили, почему северные люди реже ссорятся

Кроме того, по его наблюдениям, студенты на Крайнем Севере более рациональны, чем студенты мегаполисов. «Они не могут позволить продлить себе детство. Они понимают, что идут на практикоориентированное обучение с быстрым стартом карьеры в Арктической зоне. Некоторые уже на первом курсе точно знают, в какой компании они хотят работать, какую позицию занимать и что для этого им потребуется», — отметил Голубев.