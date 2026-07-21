Машаров разъяснил обязанности председателя СНТ и правила финансовой отчетности

Ключевым аспектом работы является прозрачность: руководитель должен размещать протоколы собраний на информационных стендах, вести реестр членов для ознакомления и регулярно отчитываться перед садоводами о финансовой деятельности. Общие собрания для утверждения отчетов должны проводиться не реже одного раза в год.