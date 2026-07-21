Машаров разъяснил обязанности председателя СНТ и правила финансовой отчетности

Для эффективного управления садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ) необходим председатель, который следит за выполнением решений собраний собственников. Об этом в беседе с RT заявил Евгений Машаров, член Общественной палаты России.
Деятельность руководителя регламентируется статьей 19 Федерального закона № 217-ФЗ. Согласно закону, председатель избирается общим собранием членов СНТ на срок до пяти лет, определенный уставом. Кандидат не может иметь непогашенную судимость по экономическим преступлениям или быть признанным недееспособным.
В круг обязанностей главы товарищества входит организация выполнения решений собрания, руководство наемными работниками, ведение бухгалтерского учета и подписание протоколов. Кроме того, председатель обязан утверждать текущие платежи в рамках бюджета, принимать взносы и организовывать взыскание долгов.
Ключевым аспектом работы является прозрачность: руководитель должен размещать протоколы собраний на информационных стендах, вести реестр членов для ознакомления и регулярно отчитываться перед садоводами о финансовой деятельности. Общие собрания для утверждения отчетов должны проводиться не реже одного раза в год.
Напоминаем, СНТ подключают к газу в Нижегородской области.