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Машаров разъяснил обязанности председателя СНТ и правила финансовой отчетности

В обязанности председателя входит контроль за расходованием средств в пределах утвержденной сметы, сбор членских и целевых взносов с собственников, а также работа по взысканию задолженностей.

Для эффективного управления садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ) необходим председатель, который следит за выполнением решений собраний собственников. Об этом в беседе с RT заявил Евгений Машаров, член Общественной палаты России.

Деятельность руководителя регламентируется статьей 19 Федерального закона № 217-ФЗ. Согласно закону, председатель избирается общим собранием членов СНТ на срок до пяти лет, определенный уставом. Кандидат не может иметь непогашенную судимость по экономическим преступлениям или быть признанным недееспособным.

В круг обязанностей главы товарищества входит организация выполнения решений собрания, руководство наемными работниками, ведение бухгалтерского учета и подписание протоколов. Кроме того, председатель обязан утверждать текущие платежи в рамках бюджета, принимать взносы и организовывать взыскание долгов.

Ключевым аспектом работы является прозрачность: руководитель должен размещать протоколы собраний на информационных стендах, вести реестр членов для ознакомления и регулярно отчитываться перед садоводами о финансовой деятельности. Общие собрания для утверждения отчетов должны проводиться не реже одного раза в год.

Напоминаем, СНТ подключают к газу в Нижегородской области.