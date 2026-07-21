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37 тыс. человек посетили фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце

Масштабный праздник в честь Дня города и 90-летия «Городецкой росписи» объединил мастеров из 25 регионов России.

Свыше 37 тысяч нижегородцев и гостей региона посетили фестиваль народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в Городце. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, двухдневное мероприятие прошло при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль стал ключевым событием празднования Дня города и 90-летнего юбилея фабрики «Городецкая роспись». На праздничной площадке собрались представители народных промыслов из городов «Золотого кольца», а также мастера из более чем 25 регионов страны. Гости приняли участие в мастер-классах, посетили ярмарку и гастрономические зоны.

В открытии фестиваля приняли участие председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, депутат Госдумы РФ Артем Кавинов, министр туризма и промыслов Сергей Яковлев и глава Городецкого округа Александр Мудров. В областном ведомстве напомнили, что в 2026 году Городец наряду с еще девятью населенными пунктами Нижегородской области официального вошел в состав знаменитого маршрута «Золотое кольцо».

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль пройдет в августе в Нижнем Новгороде.

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