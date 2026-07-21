224 избирательных участка готовят к осенним выборам в Хабаровске

В Хабаровске проверяют готовность участков к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва и дополнительным выборам в городскую думу по трём одномандатным округам. В краевой столице зарегистрированы 429 760 избирателей, для голосования откроют 224 участка, сообщили в администрации города.
Сейчас специалисты осматривают помещения, проверяют системы видеонаблюдения, металлодетекторы, пожарную сигнализацию, сейфы и резервное освещение. К работе подключились сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, прокуратуры и избирательных комиссий, а после проверки каждый участок должен получить паспорт готовности.
Часть помещений оборудуют видеокамерами, на остальных установят видеорегистраторы. Отдельно проверят места хранения избирательной документации и резервные пункты, а после открытия участки возьмут под круглосуточную охрану полиции.
Комиссии также проведут тренировки на случай пожаров, угроз безопасности и других нештатных ситуаций. Для членов участковых комиссий подготовили видеоматериалы с алгоритмами действий, чтобы при необходимости они могли быстро организовать эвакуацию и сохранить документы.
Особое внимание уделят доступности голосования для людей с инвалидностью. Участки на вторых этажах по возможности перенесут вниз, помещения приспособят для маломобильных жителей, а к незрячим избирателям смогут выехать члены комиссий с тифломаркерами, которые помогают самостоятельно заполнить бюллетень.