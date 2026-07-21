Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

224 избирательных участка готовят к осенним выборам в Хабаровске

Часть помещений оборудуют видеокамерами, на остальных установят видеорегистраторы.

В Хабаровске проверяют готовность участков к выборам депутатов Государственной думы девятого созыва и дополнительным выборам в городскую думу по трём одномандатным округам. В краевой столице зарегистрированы 429 760 избирателей, для голосования откроют 224 участка, сообщили в администрации города.

Сейчас специалисты осматривают помещения, проверяют системы видеонаблюдения, металлодетекторы, пожарную сигнализацию, сейфы и резервное освещение. К работе подключились сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, прокуратуры и избирательных комиссий, а после проверки каждый участок должен получить паспорт готовности.

Часть помещений оборудуют видеокамерами, на остальных установят видеорегистраторы. Отдельно проверят места хранения избирательной документации и резервные пункты, а после открытия участки возьмут под круглосуточную охрану полиции.

Комиссии также проведут тренировки на случай пожаров, угроз безопасности и других нештатных ситуаций. Для членов участковых комиссий подготовили видеоматериалы с алгоритмами действий, чтобы при необходимости они могли быстро организовать эвакуацию и сохранить документы.

Особое внимание уделят доступности голосования для людей с инвалидностью. Участки на вторых этажах по возможности перенесут вниз, помещения приспособят для маломобильных жителей, а к незрячим избирателям смогут выехать члены комиссий с тифломаркерами, которые помогают самостоятельно заполнить бюллетень.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше