От +19 до +35 и слабый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 21 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 21 июля будет жаркой. В Ростове на осадки рассчитывать не стоит, а по области может стать чуть прохладнее в ночь на среду. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.