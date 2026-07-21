Народные приметы на 22 июля: чего нельзя делать в Черничный день?

22 июля Церковь чтит память святых Панкратия и Кирилла, в народном календаре дата названа в их честь. Также на Руси этот день именовали Черничным, так как отправлялись по ягоды.
Сегодня мы вспомним традиции и запреты наших предков и выясним, как провести 22 июля, чтобы избежать неприятностей и привлечь в дом богатство.
Народные приметы на 22 июля: что нельзя делать.
В стародавние времена Черничный день был известен рядом строгих правил. Считалось, что их нарушение обернется серьезными потерями. Так, например, запрещалось пересчитывать деньги до обеда и звенеть мелочью в карманах. Якобы так можно всех накоплений лишиться, да еще и без работы остаться.
Финансовыми проблемами грозили и тем, кто не следит за внешним видом. Растрепанные волосы, мятая одежда и неумытое лицо — верные спутники человека бедного и неудачливого. А если при этом он еще и пахнет дурно, то вскоре окажется в долговой яме.
Не разрешалось в этот день выяснять отношения. Любые споры и даже незначительные противоречия могут обернуться скандалом или даже закончиться дракой. Если верите в приметы, держите себя в руках, а язык — за зубами.
Женам не рекомендуется выносить сор из избы, особенно жаловаться на мужей. Если супруг прознает, что ему перемывают кости, изменит или уйдет, поговаривали наши предки.
Хозяйкам не стоит печь пироги и блины, да и вообще возиться с тестом. На Руси бытовало мнение, что из-за этого в дом могут прийти дурные вести.
Не следует покупать дорогие вещи и давать кому-либо в долг. Так можно спугнуть денежную удачу, верили в старину.
На Руси говорили, что незамужним девицам лучше не гулять в одиночку. Якобы они могут стать жертвами нечисти.
Холостым парням в этот день не советовали есть квашеную капусту и соленые грибы. Считалось, что у забывшего про это правило будет сварливая жена.
Будущим матерям не стоит рассказывать кому-либо о своих снах. По мнению наших пращуров, из-за этого ребенок слабеньким родится.
Еще один запрет касался найденных на улице денег. Их лучше не поднимать, так как на них может быть порча. Если же вы не устояли перед соблазном и взяли купюры или монеты, ни в коем случае не покупайте на них что-либо для своего дома или близких. Эти средства можно потратить только на благотворительность, тогда получится избежать неприятных последствий, даже если на деньгах имеется порча.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 22 июля: что можно делать.
Черничный день на Руси любили за то, что можно было провести его вместе с родными за сбором ягод. 22 июля наши предки радовались не только полным лукошкам черники, но и свежим хрустящим огурчикам со своего огорода. С этими овощами в старину было связано немало примет и обрядов. Например, первый снятый с куста огурец не разрешалось есть: его надо было закопать в самом дальнем уголке своего участка. По одним поверьям, это делалось для того, чтобы овощи были вкусными, по другим — для того, чтобы привлечь в дом богатство.
Дата считалась удачной для рыбалки. Любители посидеть с удочкой старались плотно позавтракать. Якобы только в этом случае их улов окажется впечатляющим. А первую рыбешку, что попадется на крючок, следовало отдать прохожему. Это было залогом удачного промысла до самого конца года.
Обязательное блюдо этой даты — черничный морс. Его варили много, чтобы пригласить к столу друзей и соседей. Наши пращуры верили, что этот напиток символизирует мир и достаток, а незамужние девушки надеялись стать еще привлекательнее с его помощью, чтобы поскорее встретить достойного кавалера.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 22 июля.
Если ночное небо затянуто тучами, впереди ждут три дня ненастья.
Утром на траве много росы? Неделю дождей не будет.
Если мошкара больно кусается, на улице установится жаркая погода.
Кваканье лягушек на закате также указывает на зной.
Именинники 22 июля.
В этот день именины отмечают Александр, Андрей, Кирилл, Панкрат и Федор.