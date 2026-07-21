Народные приметы на 22 июля: чего нельзя делать в Черничный день?

Черничный день на Руси любили за то, что можно было провести его вместе с родными за сбором ягод. 22 июля наши предки радовались не только полным лукошкам черники, но и свежим хрустящим огурчикам со своего огорода. С этими овощами в старину было связано немало примет и обрядов. Например, первый снятый с куста огурец не разрешалось есть: его надо было закопать в самом дальнем уголке своего участка. По одним поверьям, это делалось для того, чтобы овощи были вкусными, по другим — для того, чтобы привлечь в дом богатство.