«Точка спокойствия» дома: Как вещи и семейные ритуалы помогают пережить трудные времена

21 июля, в день Казанской иконы Божией Матери, стоит вспомнить главный урок этой истории: даже после пожара находится то, ради чего стоит жить дальше. Не обязательно верить в чудеса, чтобы этот принцип работал дома у каждого. Достаточно одного предмета, одного ритуала и одного угла в квартире, куда можно прийти за спокойствием в тревожный день. Такие опоры не решают крупных проблем, но помогают пережить период, когда решений пока нет, а иногда этого оказывается вполне достаточно. Кстати, если тема православных праздников вам близка, Life.ru недавно разбирался, что можно и нельзя делать после окончания Петрова поста — список запретов и примет получился неожиданно подробным.