Море, бассейн и кондиционер: Три летние ловушки, которые заканчиваются отитом

Если у вас обильное образование серы в ушах, перед поездкой на море или другой водоём стоит обратиться к ЛОР-врачу для удаления той серы, которая уже скопилась. При попадании воды в уши сера разбухает, что вызывает заложенность уха, а также может спровоцировать развитие воспаления и боли.