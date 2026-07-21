В Подмосковье выплату по уходу за инвалидами оформили около 2,7 тыс. человек

Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, право на выплату имеют жители от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за человеком с инвалидностью, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Выплата предоставляется при условии осуществления ухода за инвалидами I и II группы. Ее могут получить неработающие лица, либо работающие дистанционно, либо те, кто работает не более 2 часов в день. Оформить получение меры поддержки можно на региональном портале госуслуг.