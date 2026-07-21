В Подмосковье выплату по уходу за инвалидами оформили около 2,7 тыс. человек

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жители Московской области могут претендовать на получение ежемесячной выплаты по уходу за инвалидами в размере 27 тыс. рублей. Такая мера поддержки предоставляется 2,7 тыс. человек, сообщил ТАСС председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Уход за инвалидом — это настоящая, тяжелая работа. И чаще всего ее выполняют самые близкие родственники. И эта работа должна быть оплачена. Поэтому Мособлдумой был принят закон, предусматривающий ежемесячную выплату 27 тыс. рублей. Эту компенсацию получают 2,7 тыс. наших жителей», — сказал Голубев.
Он добавил, что мера поддержки является частью комплексной системы социальной защиты. Для инвалидов в регионе также предусмотрены компенсации оплаты ЖКУ, выплаты на приобретение техсредств реабилитации, бесплатный проезд, компенсация по ОСАГО и ряд других мер.
Как уточнили в пресс-службе Мособлдумы, право на выплату имеют жители от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за человеком с инвалидностью, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Выплата предоставляется при условии осуществления ухода за инвалидами I и II группы. Ее могут получить неработающие лица, либо работающие дистанционно, либо те, кто работает не более 2 часов в день. Оформить получение меры поддержки можно на региональном портале госуслуг.