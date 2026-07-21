Красноярцев с детьми приглашают на ночной заезд роллеров

Согласно правилам, дети 7−11 лет допускаются на соревнования только в сопровождении взрослых. Подросткам младше 18 лет необходимо предоставить письменное разрешение родителей. Все участники обязаны использовать шлем и светодиодный фонарик, а также иметь при себе медицинские справки.