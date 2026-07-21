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Красноярцев с детьми приглашают на ночной заезд роллеров

В предстоящую субботу, 25 июля, в Татышев-парке пройдет ежегодный фестиваль «Ночные роллеры».

В предстоящую субботу, 25 июля, в Татышев-парке пройдет ежегодный фестиваль «Ночные роллеры», сообщили в мэрии Красноярска.

Взрослые любители и профессионалы преодолеют 13,5 км — это три полных круга по главной велодорожке острова. Старты начнутся в 22:00 и 23:00.

Для юных спортсменов в 21:00 состоится отдельный заезд: их дистанция составит 4,5 км (один круг).

Согласно правилам, дети 7−11 лет допускаются на соревнования только в сопровождении взрослых. Подросткам младше 18 лет необходимо предоставить письменное разрешение родителей. Все участники обязаны использовать шлем и светодиодный фонарик, а также иметь при себе медицинские справки.

А болельщиков с 20:00 до полуночи ждут различные развлекательные площадки.

«Приглашаем жителей Красноярска присоединиться к нашему фестивалю. Вас ждет атмосфера настоящего спортивного праздника. Мы продумали разнообразные интерактивные локации с диджеем и ведущим. Каждый найдет что‑то интересное для себя», —​ рассказал директор Татышева Михаил Ковтунов.

Регистрация участников проходит в соцсетях парка до 24 июля. Там же можно ознакомиться и с положением фестиваля.

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