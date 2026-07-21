Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 21 июля

В Липецке начался пожар на территории производственных объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Липецке начался пожар на территории производственных объектов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Во Владимире беспилотник попал в квартиру жилого дома.

Россия и Украина готовят новый обмен пленными, он может состояться в ближайшее время, сообщила омбудсмен по правам человека в России Яна Лантратова.

Axios узнало, что переговорщики предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провели телефонный разговор. Господин Трамп анонсировал их встречу в ближайшее время.

Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 50% на товары из Канады.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше