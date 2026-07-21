Пожилой хабаровчанке «заменили» домофон за 1,75 млн рублей

Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником домофонной компании, и попросил назвать код. После этого с хабаровчанкой связались лжесотрудники спецслужб, которые заявили, что её сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасные счета».