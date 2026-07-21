Пожилой хабаровчанке «заменили» домофон за 1,75 млн рублей

В Хабаровске 67-летняя жительница Кировского района лишилась 1 млн 755 тысяч рублей после звонка о замене домофона. Аферисты убедили пенсионерку снять личные накопления и деньги с кредитных карт, сообщает hab.aif.ru.
Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником домофонной компании, и попросил назвать код. После этого с хабаровчанкой связались лжесотрудники спецслужб, которые заявили, что её сбережения находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на «безопасные счета».
Следуя указаниям незнакомцев, пенсионерка заранее заказала в банке крупную сумму наличными. Затем мошенники вызвали ей такси до торгового центра в Индустриальном районе, где женщина через банкоматы перевела деньги на продиктованные счета.
На этом обман не закончился: потерпевшая обналичила средства с кредитных карт и также отправила их аферистам. В общей сложности она перевела 1 млн 555 тысяч рублей собственных накоплений и ещё 200 тысяч кредитных средств.
«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.