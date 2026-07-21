В России создают ИИ-систему для контроля сахара при диабете у женщин

«Есть данные исследований, которые показывают, что в лютеиновую фазу цикла у пациенток с сахарным диабетом 1 типа ухудшается время в целевом диапазоне, повышается средний уровень глюкозы и увеличивается суточная потребность в инсулине. При этом алгоритмов, способных просчитывать эти закономерности, до сих пор нет», — подчеркнула медицинский консультант проекта, врач-эндокринолог, аспирант кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Елена Анциферова.