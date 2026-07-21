В России создают ИИ-систему для контроля сахара при диабете у женщин

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают систему на основе искусственного интеллекта для повышения точности контроля уровня глюкозы у женщин с сахарным диабетом с учетом физиологических особенностей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета, отметив, что уже создан первичный прототип системы.
«Мы развиваем подход, при котором женская физиология рассматривается как самостоятельный клинически значимый фактор, влияющий на уровень гликемии и течение сахарного диабета. Наша ИИ-система объединит данные мониторинга глюкозы, анализ особенностей гормональных циклов, информацию о терапии и образе жизни пациентки в единую систему», — приводятся в сообщении слова студентки Института клинической медицины имени Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Екатерины Ершовой.
Разрабатываемая система объединит данные непрерывного мониторинга глюкозы, сведения о гормональном цикле, проводимой терапии и образе жизни пациентки. Предполагается, что это позволит выявлять индивидуальные закономерности, которые сложно обнаружить при традиционном анализе, и сделать ведение пациентов более персонализированным.
По словам Ершовой, в настоящее время большинство цифровых решений в диабетологии основано на усредненной модели пациента, тогда как особенности женской физиологии могут существенно влиять на динамику гликемии.
«Есть данные исследований, которые показывают, что в лютеиновую фазу цикла у пациенток с сахарным диабетом 1 типа ухудшается время в целевом диапазоне, повышается средний уровень глюкозы и увеличивается суточная потребность в инсулине. При этом алгоритмов, способных просчитывать эти закономерности, до сих пор нет», — подчеркнула медицинский консультант проекта, врач-эндокринолог, аспирант кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского университета Елена Анциферова.
Над проектом вместе с молодыми учеными Сеченовского университета работают специалисты МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московского технического университета связи и информатики и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Уточняется, что команда завершает доработку минимально жизнеспособного продукта: уже создан первичный прототип, позволяющий вносить и визуализировать данные в пользовательском интерфейсе.