СК: родители должны насторожиться, увидев в гаджете подростка странные символы

Леоненко отметила, что родители не должны оставаться в стороне от жизни подростка. Они обязаны знать, с кем их дети общаются в Сети, участвовать в их жизни, в том числе, играть вместе в компьютерные игры, объяснять устройство этого мира и рассказывать, какие риски могут стоять за общением с незнакомцами.