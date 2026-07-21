СК: родители должны насторожиться, увидев в гаджете подростка странные символы

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко в беседе с KP.RU дала советы родителям, как уберечь детей от вербовки для атак на инфраструктуру России и вовлечения в преступления.
Собеседник издания пояснила, что «воронка» чаще всего начинается с просмотра роликов в соцсетях, затем подростка втягивают в преступные группы через ссылки и общение в игровых чатах, где под видом сверстников могут предложить работу.
Леоненко отметила, что родители не должны оставаться в стороне от жизни подростка. Они обязаны знать, с кем их дети общаются в Сети, участвовать в их жизни, в том числе, играть вместе в компьютерные игры, объяснять устройство этого мира и рассказывать, какие риски могут стоять за общением с незнакомцами.
«Если увидели на страничке ребенка или его телефоне незнакомую картинку, странные символы, непонятные слова — не поленитесь посмотреть в Интернете, что это значит», — подчеркнула собеседница издания. Иногда они могут свидетельствовать о принадлежности или интересе ребенка к запрещенным организациям.
Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье задержали 17-летнего подростка по обвинению в поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге. Школьник действовал по указанию кураторов через мессенджер, ему предъявлено обвинение в совершении теракта.
Зампредседателя СК России Елена Леоненко — KP.RU: «Рост числа преступлений подростков не может не настораживать».