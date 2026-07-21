«У них в головах дикая смесь»: в СК рассказали, как подростки становятся террористами

«У них в головах дикая смесь из ультраправых идей, ненависти к человечеству. Мы изучаем опыт зарубежных стран, и оказалось, что в последние годы в США и Европе всплеск нигилистического терроризма. Это когда ненавидят не конкретную школу, а все современное общество в целом. У подростков-исполнителей обычно философской идеи нет, но им понятна главная мысль: Надо все сломать», — пояснила представитель СК.