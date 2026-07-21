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«У них в головах дикая смесь»: в СК рассказали, как подростки становятся террористами

СК раскрыл новые подробности дела 17-летнего вербовщика из Дагестана.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ поделился новыми деталями расследования дела в отношении 17-летнего жителя Дагестана, который через интернет создавал крупные сообщества в социальных сетях и вербовал несовершеннолетних для терактов. В беседе с KP.RU заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко рассказала о психологическом портрете таких подростков и о том, кто стоит за их спиной.

По словам представителя ведомства, большая часть подростков вовлекается в подобную преступную деятельность либо через схемы многоуровневого «развода», либо просто за деньги. Доля подростков, вовлеченных в подобную деятельность по идеологическим соображениям, невелика, однако они все же есть. Леоненко уточнила, что такие молодые люди часто руководствуются слепой агрессией к окружающему миру.

«У них в головах дикая смесь из ультраправых идей, ненависти к человечеству. Мы изучаем опыт зарубежных стран, и оказалось, что в последние годы в США и Европе всплеск нигилистического терроризма. Это когда ненавидят не конкретную школу, а все современное общество в целом. У подростков-исполнителей обычно философской идеи нет, но им понятна главная мысль: Надо все сломать», — пояснила представитель СК.

Следствие установило, что изначально задержанный 17-летний подросток из Дагестана действовал самостоятельно, руководствуясь желанием самоутвердиться. Однако позже его активность заметила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Украинская спецслужба просто на каком-то этапе подхватила активиста. Раньше он просто тешил свое эго тем, что может управлять другими сверстниками, а потом ему за это еще и платить начали», — сообщила Леоненко.

В СК отметили, что данная схема привлечения подростков для украинских спецслужб не нова. Аналогичным образом они в свое время вовлекли в сотрудничество Ярослава Овсюка из Кривого Рога.

«Теперь он работает против России — вербует молодых людей для нападений, занимается минированием школ. С задержанным молодым человеком из Дагестана у него тоже была связь», — добавила Леоненко.

Напомним, в июне в Дагестане задержали 17-летнего подростка, готовил массовые убийства школьников по заданию СБУ и вербовал соратников.

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