Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

«Ну и, конечно же, заказчиков тоже в моменте прибавилось, эффект был краткосрочный, но эффект был, и знаете, в чем? В том, что о нас вспомнили потенциальные заказчики, с которыми мы когда-то общались. Но так как семейная история часто находится в секторе “важное, но не срочное”, у них “руки никак не доходили”, — отметил собеседник агентства.