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Россияне заинтересовались семейной историей после презентации древа Путина

Шевелев: россияне стали заказывать родословные после презентации древа Путина.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россияне заинтересовались семейной историей и стали обращаться с заказами на создание родословных после презентации фамильного древа президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, рассказал РИА Новости основатель и руководитель дома семейных традиций «Кристиан» Михаил Шевелев.

Дом семейных традиций «Кристиан» разместил родословное древо Путина в раме на своем стенде на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Данные для составления родословной самостоятельно нашел один из родственников главы государства. Затем он обратился в компанию для оформления родословного древа.

«Да, действительно, был, потому что очень много средств массовой информации об этом написало», — сказал Шевелев, отвечая на вопрос о том, был ли всплеск интереса к компании после демонстрации фамильного древа президента.

Он отметил, что раньше тема важности семейной истории и такие фразы как «родословное древо», «генеалогия» в российском медиапространстве широко не представлялись.

«И это был первый прецедент, когда фраза “генеалогическое древо” так долго держалась в топе новостей. Мы, конечно, это ощутили, у нас очень много было звонков, очень много было вопросов про это к нам, люди подходили на стенде, интересовались», — рассказал руководитель компании.

Он уточнил, что один из родственников президента — Александр Михайлович — создавал фамильное древо семьи около двадцати лет, сам осуществлял поиск, не задействуя никакой админресурс, а компания помогла оформить родословную для издания его книги. Шевелев назвал это хорошим примером, показывающим, что любой человек при желании и наличии времени может сам восстановить свою семейную историю, и для этого не обязательно привлекать каких-то специалистов.

«Ну и, конечно же, заказчиков тоже в моменте прибавилось, эффект был краткосрочный, но эффект был, и знаете, в чем? В том, что о нас вспомнили потенциальные заказчики, с которыми мы когда-то общались. Но так как семейная история часто находится в секторе “важное, но не срочное”, у них “руки никак не доходили”, — отметил собеседник агентства.

Увидев новость о фамильном древе президента, эти потенциальные партнеры, с которыми у компании до этого были долгие перманентные переговоры, вернулись к этой теме и наконец-то решили заняться семейной историей, пояснил он.

Шевелев добавил, что, по его мнению, факт публикации такой новости действительно усилил интерес широкой аудитории к теме сохранения семейной истории и важности сохранения семейной истории.