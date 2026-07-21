В СК рассказали, на каких площадках вербуют подростков для атак на объекты РФ

Леоненко подчеркнула, что родителям важно выстраивать доверительные отношения с детьми, интересоваться их жизнью и знать, с кем они переписываются. Она напомнила, что ответственность за фильтрацию контента лежит на взрослых, а не на детях. Если ребенок проявляет интерес к деструктивной тематике, это сигнал о проблемах в семье или коллективе. В таких случаях следует подключать психолога и при необходимости обращаться в правоохранительные органы, чтобы не допустить трагедии.