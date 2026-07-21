В СК рассказали, на каких площадках вербуют подростков для атак на объекты РФ

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко в беседе с KP.RU рассказала, где и как преступники вербуют подростков для совершения атак на объекты инфраструктуры. По ее словам, все начинается с коротких видеороликов в Сети, затем подростка затягивают глубже через ссылки и общение в игровых чатах.
«Эта “воронка” во многих случаях начинается с “Тиктока”, с мемов (забавных фото или коротких видео, — Авт.) и эдитов (короткие динамичные ролики с использованием спецэффектов, — Авт.)», — заметила собеседница издания.
Леоненко подчеркнула, что родителям важно выстраивать доверительные отношения с детьми, интересоваться их жизнью и знать, с кем они переписываются. Она напомнила, что ответственность за фильтрацию контента лежит на взрослых, а не на детях. Если ребенок проявляет интерес к деструктивной тематике, это сигнал о проблемах в семье или коллективе. В таких случаях следует подключать психолога и при необходимости обращаться в правоохранительные органы, чтобы не допустить трагедии.
Ранее KP.RU писал, что в Мытищах задержали восьмиклассника за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге. Подросток объяснил, что неизвестный через мессенджер угрозами убедил его совершить действия, направленные на разрушение транспортных коммуникаций. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта.
Зампредседателя СК России Елена Леоненко — KP.RU: «Рост числа преступлений подростков не может не настораживать».