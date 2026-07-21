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ФИФА начала проверку после скандала в финале ЧМ

Международная федерация футбола инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении аргентинской команды.

Международная федерация футбола инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении аргентинской команды. Причиной послужили сразу несколько эпизодов, которые произошли после завершения решающего матча мирового первенства в США.

Первой точкой напряжения стала стычка между защитником Науэлем Молиной и испанским капитаном Родри — аргентинец спровоцировал соперника, что вылилось в массовое выяснение отношений с участием игроков обеих сборных. Второй инцидент касается тренерского штаба: помощник главного тренера Роберт Айяла вступил в перепалку с полузащитником Даниэлем Ольмо и нанес ему удар по лицу. В довершение ко всему аргентинцы коллективно отвернулись от пьедестала в момент вручения кубка испанцам.

Напомним, финал завершился победой Испании со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Теперь дисциплинарный комитет ФИФА изучит все обстоятельства и вынесет вердикт по возможным санкциям в отношении аргентинской сборной.

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