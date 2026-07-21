ФИФА начала проверку после скандала в финале ЧМ

Первой точкой напряжения стала стычка между защитником Науэлем Молиной и испанским капитаном Родри — аргентинец спровоцировал соперника, что вылилось в массовое выяснение отношений с участием игроков обеих сборных. Второй инцидент касается тренерского штаба: помощник главного тренера Роберт Айяла вступил в перепалку с полузащитником Даниэлем Ольмо и нанес ему удар по лицу. В довершение ко всему аргентинцы коллективно отвернулись от пьедестала в момент вручения кубка испанцам.