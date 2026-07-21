Волгоградский врач развеял мифы о ЗОЖе

Лектор разобрал несколько популярных стереотипов. Во-первых, «волшебная цифра» 10 000 шагов в день не имеет строгого обоснования — достаточно 150 минут любой активности за неделю. Во-вторых, рекомендация пить ровно два литра воды в день — усреднение, которое не учитывает индивидуальные параметры человека. В-третьих, диеты с исключением целых групп продуктов (углеводов, жиров, лактозы) оправданы лишь в особых случаях, а здоровому человеку нужно разнообразное питание. И, наконец, детокс-диеты и смузи — не более чем маркетинговый миф, который может навредить обмену веществ вместо обещанного очищения.