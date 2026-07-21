Учителей Новосибирска защитят от угроз и дадут бесплатную юрпомощь

Президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на повышение престижа педагогической профессии и создание более комфортных условий для работы учителей. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предписывает правительству в шестимесячный срок усовершенствовать требования к режиму рабочего времени педагогов и объёму их учебной нагрузки. «Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить: совершенствование требований к режиму рабочего времени учителей и объёму их учебной нагрузки», — говорится в тексте указа.
Помимо пересмотра нагрузки, указ закрепляет за учителями ряд новых социальных гарантий. В их числе — признание особого статуса педагога и общественной значимости профессии, обязательное наставничество для начинающих учителей сроком не менее года, бесплатный доступ к государственным электронным образовательным ресурсам, а также право на бесплатное посещение государственных музеев не реже раза в месяц. Отдельно прописана защита учителей от угроз жизни и здоровью в связи с профессиональной деятельностью. Кроме того, педагогам, имеющим не менее 25 лет общего стажа, гарантировано присвоение звания «Ветеран труда», а также право на бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с работой и трудовыми правами.
Региональным властям рекомендовано предусмотреть первоочередной приём детей учителей в детские сады, а также информировать педагогов о положенных им мерах поддержки. Губернаторы могут вводить дополнительные льготы на местном уровне, при этом существующие региональные гарантии не должны быть сокращены. Указ вступил в силу со дня подписания.