Самка сервала родила 45 детёнышей за жизнь в Новосибирском зоопарке

В дикой природе сервалы ведут одиночный образ жизни и почти не вступают в конфликты. При опасности они замирают, прячутся или стремительно убегают, совершая резкие прыжки и меняя направление. На деревья эти африканские хищники забираются редко, их главное оружие — скорость и ловкость.