Самка сервала родила 45 детёнышей за жизнь в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило живёт самка сервала по кличке Аза, которая за свою жизнь родила 45 детёнышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
Сервалы появились в Новосибирске ещё в 1980 году, а с 1984 года регулярно приносят потомство.
«Это впечатляющий вклад не только в историю зоопарка, но и в сохранение вида», — рассказали в зоопарке.
В дикой природе сервалы ведут одиночный образ жизни и почти не вступают в конфликты. При опасности они замирают, прячутся или стремительно убегают, совершая резкие прыжки и меняя направление. На деревья эти африканские хищники забираются редко, их главное оружие — скорость и ловкость.
Сотрудники зоопарка отмечают, что иногда сервалы не могут выкормить потомство сами. В таких случаях на помощь приходят домашние кошки, которые становятся кормилицами для малышей.