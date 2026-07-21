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Самка сервала родила 45 детёнышей за жизнь в Новосибирском зоопарке

Сервалы живут в зоопарке уже более 40 лет, а Аза стала рекордсменкой по числу потомства.

Источник: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило живёт самка сервала по кличке Аза, которая за свою жизнь родила 45 детёнышей. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Сервалы появились в Новосибирске ещё в 1980 году, а с 1984 года регулярно приносят потомство.

«Это впечатляющий вклад не только в историю зоопарка, но и в сохранение вида», — рассказали в зоопарке.

В дикой природе сервалы ведут одиночный образ жизни и почти не вступают в конфликты. При опасности они замирают, прячутся или стремительно убегают, совершая резкие прыжки и меняя направление. На деревья эти африканские хищники забираются редко, их главное оружие — скорость и ловкость.

Сотрудники зоопарка отмечают, что иногда сервалы не могут выкормить потомство сами. В таких случаях на помощь приходят домашние кошки, которые становятся кормилицами для малышей.