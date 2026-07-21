В округах № 4 и № 31 депутатов думы Иркутска проводят ремонт в школах

IrkutskMedia, 21 июля. Ремонт в социальных учреждениях проходит на территории избирательных округов № 4 и № 31. Работы контролируют депутаты думы Иркутска Евгений Савченко и Оксана Жучкова совместно с администрацией областного центра, сообщили в пресс-службе представительного органа власти.
Оперативно отремонтирована кровля школы № 69. С просьбой об этом обратилось руководство учреждения. Специалисты выполнили ремонт аварийного участка, восстановили поврежденное покрытие и дополнительно обновили герметизацию швов, чтобы исключить дальнейшие протечки.
«Во время сильного ветра был поврежден один из металлических листов кровельного покрытия, из-за чего во время дождей пострадали учебные кабинеты. Безопасные и комфортные условия для обучения детей — один из главных наших приоритетов», — рассказал депутат округа № 4 Евгений Савченко.
В избирательном округе № 31 в школе № 80 и филиале школы № 77 на Академика Курчатова идет ремонт помещений и закупка оборудования.
«В нашем округе расположено много социальных учреждений: две школы, четыре детских сада и библиотека. Каждый год по обращениям руководителей мы оказываем им дополнительную помощь за счет “фонда поддержки избирательных округов”, — прокомментировала Оксана Жучкова.
Также обновление пространств и оборудования пройдет в этом году и в детских садах № 81, № 110, № 89 и № 37.