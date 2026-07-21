В округах № 4 и № 31 депутатов думы Иркутска проводят ремонт в школах

«Во время сильного ветра был поврежден один из металлических листов кровельного покрытия, из-за чего во время дождей пострадали учебные кабинеты. Безопасные и комфортные условия для обучения детей — один из главных наших приоритетов», — рассказал депутат округа № 4 Евгений Савченко.