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В Липецке после атаки вспыхнул пожар в производственной зоне

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Об этом 21 июля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По состоянию на 5:40 площадь пожара составляла около 2,5 тыс. кв. м.

Источник: Коммерсантъ

В Липецке на территории производственных объектов на улице Передельческой произошло возгорание на открытой площадке. Об этом 21 июля сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По состоянию на 5:40 площадь пожара составляла около 2,5 тыс. кв. м.

«К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Все оперативные службы работают на месте. Информация о причинах возникновения пожара уточняется», — заявил господин Артамонов.

По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Минувшей ночью в Липецкой области дважды объявлялась ракетная опасность. В первый раз сигнал поступил в 0:28, отбой был объявлен в 0:40. Во второй раз тревога сработала в 3:17. Отмена ракетной опасности последовала примерно 22 минуты спустя. Жители областного центра сообщали в социальных сетях о звуках взрывов.

В указанном губернатором районе располагаются объекты «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимира Лисина.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что 17 июля в Липецке беспилотник самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом. Детонации не произошло, пострадавших в результате инцидента не было. Жителей дома временно эвакуировали.

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