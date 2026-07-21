В Новосибирске суд запретил продажу мухоморов через интернет

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора установили, что на сайте размещены предложения о покупке мухоморов с указанием цен, возможностью добавления товаров в корзину и оформления заказа без регистрации. Доступ к ресурсу имел любой пользователь круглосуточно. При этом продукция позиционировалась как пищевая, а на страницах содержалась информация о свойствах, показаниях, способах и дозировках приёма.