В Новосибирске суд запретил продажу мухоморов через интернет

Основанием для обращения надзорного ведомства стала жалоба гражданина, обнаружившего в сети интернет-магазин, предлагающий приобрести различные виды этих грибов дистанционным способом.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора установили, что на сайте размещены предложения о покупке мухоморов с указанием цен, возможностью добавления товаров в корзину и оформления заказа без регистрации. Доступ к ресурсу имел любой пользователь круглосуточно. При этом продукция позиционировалась как пищевая, а на страницах содержалась информация о свойствах, показаниях, способах и дозировках приёма.
Однако, согласно действующему законодательству, мухомор красный и мухомор пантерный не относятся к пищевым продуктам и не могут использоваться в питании — эти грибы являются ядовитыми и несъедобными. Их распространение в качестве пищевой продукции или биологически активных добавок незаконно и создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей.
Суд согласился с доводами истца и признал информацию о дистанционной продаже мухоморов, размещённую на данном сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.