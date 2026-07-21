Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд запретил продажу мухоморов через интернет

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил иск Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области о признании информации о продаже мухоморов запрещённой к распространению на территории России. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества региона.

Основанием для обращения надзорного ведомства стала жалоба гражданина, обнаружившего в сети интернет-магазин, предлагающий приобрести различные виды этих грибов дистанционным способом.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора установили, что на сайте размещены предложения о покупке мухоморов с указанием цен, возможностью добавления товаров в корзину и оформления заказа без регистрации. Доступ к ресурсу имел любой пользователь круглосуточно. При этом продукция позиционировалась как пищевая, а на страницах содержалась информация о свойствах, показаниях, способах и дозировках приёма.

Однако, согласно действующему законодательству, мухомор красный и мухомор пантерный не относятся к пищевым продуктам и не могут использоваться в питании — эти грибы являются ядовитыми и несъедобными. Их распространение в качестве пищевой продукции или биологически активных добавок незаконно и создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Суд согласился с доводами истца и признал информацию о дистанционной продаже мухоморов, размещённую на данном сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше