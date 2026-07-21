В Милютинском районе после атаки БПЛА загорелся лес

В Милютинском районе Ростовской области после атаки БПЛА загорелся лес. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Пострадавших в результате ЧП нет. Угрозы населенным пунктам нет. Сейчас специалисты тушат возгорание.
В ночь на 21 июля беспилотники сбили в Ростове-на-Дону и четырех районах области. Воздушной атаке подверглись: Константиновский, Обливский, Боковский, Советский (сельский) районы.
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