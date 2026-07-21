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Подрядчикам внесли представления за срыв сроков на площадке ТОР «Хабаровск»

Прокуратура продолжит следить за строительством до ввода объектов в эксплуатацию.

Прокуратура выявила задержки при строительстве инфраструктуры для новых предприятий на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Подрядчикам, нарушившим сроки работ, внесли шесть представлений, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Площадка в Хабаровском районе уже обеспечена основными коммунальными и энергетическими ресурсами. Здесь работают 22 резидента, которые выпускают теплоизоляционные материалы, полимерные трубы и бетонные изделия, а также развивают производственные и логистические комплексы.

Для размещения новых инвесторов сейчас строят четыре административных здания, которые планируют открыть в 2027 году. Одновременно увеличивают электрические мощности, прокладывают дополнительные сети водоотведения и ливневую канализацию, завершают внутреннюю автомобильную дорогу.

Во время выезда сотрудники прокуратуры осмотрели строительные площадки и встретились с подрядчиками. Стороны обсудили причины отставания и дальнейшие сроки, поскольку задержки с инфраструктурой могут затормозить запуск новых производств.

После проверки исполнителям предстоит устранить нарушения и ускорить работы. Прокуратура продолжит следить за строительством до ввода объектов в эксплуатацию.