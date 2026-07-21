Подрядчикам внесли представления за срыв сроков на площадке ТОР «Хабаровск»

Прокуратура выявила задержки при строительстве инфраструктуры для новых предприятий на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Подрядчикам, нарушившим сроки работ, внесли шесть представлений, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Площадка в Хабаровском районе уже обеспечена основными коммунальными и энергетическими ресурсами. Здесь работают 22 резидента, которые выпускают теплоизоляционные материалы, полимерные трубы и бетонные изделия, а также развивают производственные и логистические комплексы.
Для размещения новых инвесторов сейчас строят четыре административных здания, которые планируют открыть в 2027 году. Одновременно увеличивают электрические мощности, прокладывают дополнительные сети водоотведения и ливневую канализацию, завершают внутреннюю автомобильную дорогу.
Во время выезда сотрудники прокуратуры осмотрели строительные площадки и встретились с подрядчиками. Стороны обсудили причины отставания и дальнейшие сроки, поскольку задержки с инфраструктурой могут затормозить запуск новых производств.
После проверки исполнителям предстоит устранить нарушения и ускорить работы. Прокуратура продолжит следить за строительством до ввода объектов в эксплуатацию.