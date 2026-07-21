Подрядчикам внесли представления за срыв сроков на площадке ТОР «Хабаровск»

Площадка в Хабаровском районе уже обеспечена основными коммунальными и энергетическими ресурсами. Здесь работают 22 резидента, которые выпускают теплоизоляционные материалы, полимерные трубы и бетонные изделия, а также развивают производственные и логистические комплексы.