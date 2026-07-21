МВД предупредило белорусов, которые пишут гадости в комментариях соцсетей

«Думайте, что вы пишете в комментариях, потому что достаточно много тем, даже каких-то трагических, где люди начинают писать в прямом смысле гадости, в том числе и в отношении этого человека, за все за это наступает ответственность. А потом начинается: “Простите, я больше так не буду, помогите” и так далее. Думать надо головой, что ты пишешь».