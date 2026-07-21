Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД предупредило белорусов, которые пишут гадости в комментариях соцсетей

МВД предупредило авторов комментариев в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси Наталья Сахарчук предупредила в эфире телеканала СТВ тех, кто пишет гадости в комментариях соцсетей.

Сахарчук напомнила, что у МВД достаточно инструментария для работы с социальными сетями. Также она отметила хорошую профилактическую работу как правоохранителей, так и со стороны СМИ. Вместе с тем представитель милиции напомнила белорусам:

«На сегодняшний момент очень сильно педалируется эта тема: ребята, думайте, что вы делаете, думайте, что вы выкладываете. Любой визуал, любой текст, если мы говорим про Threads*, написать буквально пару слов и все».

Также Наталья Сахарчук обратилась к белорусам, которые оставляют комментарии в интернете:

«Думайте, что вы пишете в комментариях, потому что достаточно много тем, даже каких-то трагических, где люди начинают писать в прямом смысле гадости, в том числе и в отношении этого человека, за все за это наступает ответственность. А потом начинается: “Простите, я больше так не буду, помогите” и так далее. Думать надо головой, что ты пишешь».

Кстати, ранее Следственный комитет предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями TikTok и Threads*сразу по четырем критериям.

А еще белорусам сказали, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads, признана экстремистской и запрещена в России.