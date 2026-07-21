МВД предупредило белорусов, которые пишут гадости в комментариях соцсетей

Начальник управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел Беларуси Наталья Сахарчук предупредила в эфире телеканала СТВ тех, кто пишет гадости в комментариях соцсетей.
Сахарчук напомнила, что у МВД достаточно инструментария для работы с социальными сетями. Также она отметила хорошую профилактическую работу как правоохранителей, так и со стороны СМИ. Вместе с тем представитель милиции напомнила белорусам:
«На сегодняшний момент очень сильно педалируется эта тема: ребята, думайте, что вы делаете, думайте, что вы выкладываете. Любой визуал, любой текст, если мы говорим про Threads*, написать буквально пару слов и все».
Также Наталья Сахарчук обратилась к белорусам, которые оставляют комментарии в интернете:
«Думайте, что вы пишете в комментариях, потому что достаточно много тем, даже каких-то трагических, где люди начинают писать в прямом смысле гадости, в том числе и в отношении этого человека, за все за это наступает ответственность. А потом начинается: “Простите, я больше так не буду, помогите” и так далее. Думать надо головой, что ты пишешь».
Кстати, ранее Следственный комитет предупредил белорусов, что усиливает контроль за двумя соцсетями TikTok и Threads*сразу по четырем критериям.
А еще белорусам сказали, что будет, если вызвать милицию на шумных соседей, а они разошлись к приезду наряда.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads, признана экстремистской и запрещена в России.