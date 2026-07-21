МЧС предупреждает белорусов о грозах и сильном ветре во вторник

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Во время сильных дождей значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ливни могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.
По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами — грозы и сильные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, местами — 15−20 м/с. Температура воздуха составит +16…+22°С, по востоку воздух прогреется до +26°С.
В Минске сегодня прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь (вероятность осадков более 90%), возможно прогремит гроза. Ветер юго-западный порывистый.
Температура воздуха утром в белорусской столице достигнет +13…+16°С, днем столбик термометра поднимется до отметки +18…+20°С, а вечером опустится до +14…+17°С.