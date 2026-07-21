Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает белорусов о грозах и сильном ветре во вторник

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси во вторник, днем — сильные дожди и порывистый ветер, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Во время сильных дождей значительно снижается видимость и затрудняется движение транспорта вплоть до его полной остановки, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, ливни могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами — грозы и сильные дожди. Утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер юго-западный 4−9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, местами — 15−20 м/с. Температура воздуха составит +16…+22°С, по востоку воздух прогреется до +26°С.

В Минске сегодня прогнозируется облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь (вероятность осадков более 90%), возможно прогремит гроза. Ветер юго-западный порывистый.

Температура воздуха утром в белорусской столице достигнет +13…+16°С, днем столбик термометра поднимется до отметки +18…+20°С, а вечером опустится до +14…+17°С.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше