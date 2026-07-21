В СК предложили создать сервис работодателей для защиты подростков от мошенников

В Следственном комитете РФ выступили с инициативой по борьбе с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Ведомство предлагает запустить сервис с проверенными вакансиями. Об этом KP.RU рассказала заместитель председателя СК России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.
Представитель ведомства обратила внимание, что у подростков не всегда хватает карманных денег, а в погоне за доходом они часто не осознают рисков.
«Первое и главное — несовершеннолетние ищут, конечно, более быстрые и легкие способы заработка, не особо задумываясь о последствиях. Да, им нужны личные деньги — сходить с друзьями в кафе, обновить телефон и так далее», — пояснила она.
Ситуация осложняется тем, что во время учебы школьникам трудно найти гибкий график. СК России предлагает создать безопасную цифровую среду и ввести льготы для бизнеса.
«Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних, облегчения их трудоустройства и льгот для работодателей… Можно сделать отдельное приложение с проверенными работодателями», — уточнила зампред СК.
Леоненко отметила возможность предложения вакансии не только на постоянную работу, но и на разовую или одну-две рабочие смены. Появление такой платформы поможет подросткам.
«Да, такая система не решит проблему полностью. Но даже если мы вытянем из криминала 20−30% несовершеннолетних исполнителей, это уже будет огромное достижение», — заключила она.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказала, как мошенники начали загонять подростков в долги после предложений о подработке.
Зампредседателя СК России Елена Леоненко — KP.RU: «Рост числа преступлений подростков не может не настораживать».