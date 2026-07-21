В РФ хотят ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

Скидки на все услуги ЖКХ для пенсионеров предложил ввести в замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. Он подчеркнул, что льгота должна быть предоставлена неработающим пенсионерам.
«Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — цитирует Гриба РИА Новости.
Замсекретаря ОП считает, что система субсидий и скидок позволит сохранить население малых городов и деревень.
Напомним, пенсионные выплаты будут повышены для ряда категорий россиян с 1 августа 2026 года. Речь идёт о работающих пенсионерах, людях, достигших 80-летнего возраста, и получателях накопительной пенсии. Также выплаты повысят тем, кто ранее работал лётчиками или шахтёрами. Подробнее здесь на KP.RU.
Также россиянам напомнили о перерасчете пенсии.