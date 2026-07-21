В РФ хотят ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

«Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг», — цитирует Гриба РИА Новости.