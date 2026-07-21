Умер известный бодибилдер и основатель магазинов Do4a во Владивостоке

«Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией. Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих — и в бизнесе, и в жизни», сообщается 20 июля в телеграм-канале (16+) «Do4a — Третье Дыхание».