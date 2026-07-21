Умер известный бодибилдер и основатель магазинов Do4a во Владивостоке

Из жизни ушел известный фитнес-блогер и предприниматель Вадим Иванов — популяризатор бодибилдинга и основатель магазинов спортивного питания по всей России, включая Владивосток. В приморской столице сейчас работает четыре точки.
«Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Вадим был человеком с огромным сердцем и невероятной энергией. Он умел зажигать в людях веру в себя, был настоящим лидером и другом для многих — и в бизнесе, и в жизни», сообщается 20 июля в телеграм-канале (16+) «Do4a — Третье Дыхание».
По данным новых медиа, причиной смерти стали проблемы с сердцем — незадолго до кончины Иванов пережил уже третий инфаркт, от последствий которого так и не смог оправиться.
Иванов родился в Бердске, а в 2014 году переехал в Санкт-Петербург. Он имел звание мастера спорта по жиму лежа и кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. В юности увлекся бодибилдингом и стал одним из первых в России, кто завел профильный блог, который со временем вырос в бизнес.
В своих материалах блогер рассказывал о силовых тренировках, спортивной фармакологии и подготовке атлетов. Позже он запустил собственную линейку спортивного питания и одежды Do4a, вокруг которой сформировалось одно из крупнейших фитнес-сообществ в русскоязычном интернете.