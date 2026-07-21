SuperJob: 22% опрошенных считают просьбы о прибавке к зарплате бесперспективными

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Практически четверть россиян не просят у руководства прибавку к зарплате, так как уверены в бесперспективности таких переговоров. Это следует из данных исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только россиянам, у которых тарифные ставки жестко определены (эту причину назвали 23% опрошенных). 22% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров (“Все равно не повысят”). 15% заявили, что им проще найти новую работу, чем выпрашивать», — говорится в сообщении.
9% опрошенных называют основным препятствием жадность руководства, а 6% — психологический дискомфорт. 7% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху, следует из исследования.
В материалах указывается, что лишь 3% россиян считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 8 из 10 уверены, что достойны прибавки: 29% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 29% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 22% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут.
Опрос проводился с 26 июня по 15 июля 2026 года, участие в нем приняли 1 600 респондентов.