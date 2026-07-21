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Жительница Норильска «торговала криптовалютой» и отдала мошенникам 9 млн рублей

В Норильске следователи полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, жертвой злоумышленников стала 41-летняя жительница.

В Норильске следователи полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, жертвой злоумышленников стала 41-летняя жительница северной столицы региона. Ее убедили совершать доходные операции на криптовалютном рынке. Как сообщила норильчанка, знакомство с первым участником аферы произошло в соцсети. В ходе переписки он предложил женщине работать с «консультантами» и использовать несколько приложений якобы для торговли криптовалютой. После этого жертва аферистов начала переводить деньги на указанные ими счета. Ей даже предоставили возможность вывести немного денег, чтобы потерпевшая убедилась в правдоподобности схемы. Затем под различными предлогами у женщины выманивали все более крупные суммы. В итоге она перевела мошенникам больше 9 миллионов рублей. Полицейские устанавливают участников преступной схемы.