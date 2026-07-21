Салфеткам входа нет: красноярские коммунальщики усилят защиту от смываемых в канализацию отходов

«Установка механизированных решеток позволяет улавливать из сточной воды до 99% твердых отходов еще на входе в станцию, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — За последние три года мы построили аналогичные блоки мехочистки на действующих станциях на ул. Семафорная-Королёва и проспекте Красноярский рабочий, а также новых КНС в мкр. Орбита и Солнцы-2. В перспективе планируем смонтировать фильтровальные экраны на КНС по ул. Щорса, на каскаде КНС в мкр. Белые Росы и других станциях, где фиксируются большие нагрузки из-за мусорных засоров».