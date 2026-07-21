Салфеткам входа нет: красноярские коммунальщики усилят защиту от смываемых в канализацию отходов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В строящемся цехе механической очистки стоков на ул. Маерчака начался монтаж современного сороулавливающего оборудования, чтобы защитить канализационно-насосную станцию (КНС) от всего постороннего, что приносят сточные воды.
Специальные процеживающие сточную воду решетки и два отжимающих выловленный мусор пресса устанавливают в отдельном здании, построенном на площадке главной КНС левобережья краевой столицы. Площадь водоприёмного контура станции № 22 на ул. Маерчака охватывает весь Октябрьский район, большую часть — Железнодорожного, жилые комплексы новых территории Красноярска.
На период масштабной модернизации стратегического объекта городской системы жизнеобеспечения КрасКом организовал на КНС безостановочный процесс приема сточной воды, чтобы жители получали в полном объеме услуги холодного водоснабжения и канализования. За сутки насосные агрегаты перекачивают на очистные сооружения более 65 тысяч кубометров грязной воды, использованной красноярцами.
«Установка механизированных решеток позволяет улавливать из сточной воды до 99% твердых отходов еще на входе в станцию, — рассказывает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — За последние три года мы построили аналогичные блоки мехочистки на действующих станциях на ул. Семафорная-Королёва и проспекте Красноярский рабочий, а также новых КНС в мкр. Орбита и Солнцы-2. В перспективе планируем смонтировать фильтровальные экраны на КНС по ул. Щорса, на каскаде КНС в мкр. Белые Росы и других станциях, где фиксируются большие нагрузки из-за мусорных засоров».
Напоминаем, что унитаз — это не мусоропровод. Смытые влажные салфетки, средства гигиены, тряпки, остатки еды и строительный мусор не растворяются в воде. Они сбиваются в огромные волокнистые комья и намертво блокируют работу насосов и уличных сетей канализации.
В «КрасКом» отмечают, что простая привычка выбрасывать мусор в ведро убережет коллекторы от аварий, а подвалы домов — от подтопления стоками и неприятного запаха канализации.
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