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Mash: Хакеры обнародовали 170 гигабайтов секретных данных японской разведки

В Сети появились объявления о продаже данных, предположительно, похищенных с компьютера японского дипломата Акахоры Рюити в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил Mash.

В Сети появились объявления о продаже данных, предположительно, похищенных с компьютера японского дипломата Акахоры Рюити в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил Mash.

По данным источника, из слитых баз стало известно, что японские спецслужбы следят за жителями Южно-Сахалинска.

Авторы материала утверждают, что в файлах найдены записи со скрытых камер и личные переписки россиян в мессенджерах. Помимо этого, по данным Telegram-канала, японцы проникали в квартиры, номера отелей и дома граждан РФ, чтобы собрать всю возможную информацию.

Хакеры получили доступ к рабочему компьютеру Рюити, где хранились материалы слежки. Теперь данные на 170 гигабайтов продаются в даркнете за 1100 долларов, сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что хакер PalachPro взломал уличные, придомовые и скрытые камеры видеонаблюдения на территории всех регионов Украины. Он получил доступ более чем к шести тысячам устройств, используемых в режиме реального времени.

Пророссийская хакерская группировка «КиберСерп» также взломала государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей, используемые всеми ведомствами государственного сектора Украины.