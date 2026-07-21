Mash: Хакеры обнародовали 170 гигабайтов секретных данных японской разведки

Авторы материала утверждают, что в файлах найдены записи со скрытых камер и личные переписки россиян в мессенджерах. Помимо этого, по данным Telegram-канала, японцы проникали в квартиры, номера отелей и дома граждан РФ, чтобы собрать всю возможную информацию.