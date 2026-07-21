В Хабаровске теплоходы перестанут подходить к Речному вокзалу

Рост воды продолжает паводковую динамику, которая сложилась в регионе после сильных июльских дождей. В середине месяца Амур у Хабаровска находился на 40 сантиметров выше нормы, а на Бурее, Куре и Маноме фиксировали подъёмы до 23 сантиметров за сутки. Поймы нескольких рек края были затоплены на глубину до 1,4 метра.