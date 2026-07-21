В Хабаровске теплоходы перестанут подходить к Речному вокзалу

С 22 июля пассажиров речного транспорта в Хабаровске будут принимать и высаживать на остановке «Прибрежная». Уровень Амура поднялся до 281 сантиметра, из-за чего теплоходы больше не могут безопасно подходить к Речному вокзалу, сообщили в городской администрации.
Время отправления рейсов менять не стали, поэтому пассажирам необходимо прибывать на «Прибрежную» к часу, указанному в прежнем расписании Речного вокзала. Новая схема будет действовать до тех пор, пока гидрологическая обстановка не позволит судам вернуться к обычному причалу.
Несмотря на заметный подъём, нынешний уровень Амура пока остаётся ниже отметок неблагоприятного и опасного явлений, которые для Хабаровска составляют 450 и 600 сантиметров. Однако изменение глубины и течения у берега уже создало препятствия для пассажирской навигации.
Рост воды продолжает паводковую динамику, которая сложилась в регионе после сильных июльских дождей. В середине месяца Амур у Хабаровска находился на 40 сантиметров выше нормы, а на Бурее, Куре и Маноме фиксировали подъёмы до 23 сантиметров за сутки. Поймы нескольких рек края были затоплены на глубину до 1,4 метра.