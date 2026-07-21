Друзья уже ищут варианты: Орнелла Мути намерена обзавестись домом в России

хотелось бы взять с собой в поездку еще и брата и сестру, но такой большой компанией им негде остановиться. Она добавила, что они с матерью часто приезжают в Россию, потому было бы хорошо иметь место, где остановиться, чтобы привезти семью тоже. Было бы здорово обзавестись собственным домом, а не селиться в отеле.