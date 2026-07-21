Друзья уже ищут варианты: Орнелла Мути намерена обзавестись домом в России

Итальянская певица Найке Ривелли рассказала РИА Новости, что он ее звездная мама, актриса Орнелла Мути, подумывают о покупке жилья в России. Точнее, в Москве или Санкт-Петербурге.
«Мы часто ездим в Россию, чтобы навестить родных, друзей, а также по работе. Мы думаем о том, чтобы обзавестись домом в Москве или Санкт-Петербурге», — сказала она.
Как отметила Ривелли, в Россию она всегда приезжает с матерью, но вот брата и сестру в поездку взять не получается. Такой большой компанией и просто негде было бы остановиться. Потому хорошо было бы обзавестись собственной квартирой или домом, чтобы не жить отелях.
хотелось бы взять с собой в поездку еще и брата и сестру, но такой большой компанией им негде остановиться. Она добавила, что они с матерью часто приезжают в Россию, потому было бы хорошо иметь место, где остановиться, чтобы привезти семью тоже. Было бы здорово обзавестись собственным домом, а не селиться в отеле.
Так что теперь друзья же помогают с поисками подходящего дома.
Ранее Орнелла Мути приезжала в российскую столицу, чтобы сыграть спектакль «Бетховен. Героическая жизнь гения». В его основе — переписка между Бетховеном и Гете; Мути читает ее под музыку великого композитора. При этом уже тогда было известно, что у Мути в Москве уже несколько лет есть в собственности роскошная квартира на Остоженке.