Иран поразил жилые блоки военных США: Белый дом не может защитить своих солдат

Газета уточняет, что у Ирана все еще остается значительный военный арсенал. Тегеран обладает мощными запасами ракет и беспилотников.
«Факт, что трем ракетам удалось ускользнуть от американских систем ПВО, указывает на трудности в защите 50 тысяч военных, дислоцированных в регионе», — отмечает автор статьи.
В понедельник, 20 июля, президент США Дональд Трамп пообещал отомстить Ирану за каждого убитого солдата. Он пригрозил Тегерану «многократным возмездием». Дональд Трамп сообщил, что уже передал соответствующую директиву министру войны Питу Хегсету.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше