В Красноярске пройдет арт-маркет современного искусства «Место⁰²»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 и 2 августа в гастрономическом дворике у кластера «Квадрат» состоится арт-маркет современного искусства «Место⁰²». Событие объединит художников, галереи, независимые творческие объединения и представителей креативного бизнеса из Сибири и других регионов России.
Вместо привычных торговых стендов гостей ждут тематические павильоны-галереи, совместные проекты с брендами, открытые встречи с авторами и насыщенная публичная программа. На площадке будут работать зоны, где можно напрямую взаимодействовать с творчеством и наблюдать за процессом создания авторских проектов.
В программу «Место⁰²» войдут артист-токи, интерактивные зоны с художниками, диджей-сеты и презентация кастомизированных продуктов.
На арт-маркете можно будет приобрести картины, постеры, скульптуры, арт-сувениры, предметы интерьера и даже арт-напитки. Кроме того, посетители смогут заглянуть в импровизированные мастерские, которые развернутся прямо на площадке, и задать авторам интересующие вопросы.
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