В Красноярске пройдет арт-маркет современного искусства «Место⁰²»

На арт-маркете можно будет приобрести картины, постеры, скульптуры, арт-сувениры, предметы интерьера и даже арт-напитки. Кроме того, посетители смогут заглянуть в импровизированные мастерские, которые развернутся прямо на площадке, и задать авторам интересующие вопросы.