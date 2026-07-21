Двойное наказание за одно и то же нарушение отменили в России

1 июля в России вступил в силу закон, который предполагает отмену двойного наказания за одно нарушение ПДД. Об этом рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
По словам специалиста, теперь автомобилисту могут сначала выписать штраф, а уже после лишить прав за один и тот же эпизод ДТП.
— Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит шире, чем содержание закона, ведь запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла обойти этот принцип, — уточнила эксперт.
До этого иногда получалось, что водителя сначала штрафовали за нарушение ПДД и, в случае выявления более тяжких последствий, назначали дополнительное наказание.
Теперь, согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение, передает агентство «Прайм».
Ранее представитель ГАИ также напомнил, что, если сотрудник ДПС заметит водителя, выехавшего на обочину дороги, которого решил не пускать другой водитель, он остановит всю колонну нарушителей.