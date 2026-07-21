Амур у Хабаровска начнёт расти и заставит дачников готовиться к подтоплению

Хабаровск ожидает подъём уровня воды в Амуре в последние дни июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По прогнозам гидрологов, с 27 по 31 июля река у краевого центра может подняться до 350−400 сантиметров.
Пока эти значения ниже опасного уровня — неблагоприятной считается отметка 450 сантиметров. Однако специалисты предупреждают: при дальнейшем росте воды могут оказаться подтопленными низкие участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где расположены садовые товарищества.
Паводковую ситуацию контролируют специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Жителям территорий, которые могут попасть в зону подтопления, рекомендуют заранее убрать имущество с низких мест, подготовить проходы к домам и позаботиться о безопасности животных.
Спасатели также напоминают туристам и рыбакам о необходимости отказаться от выхода на воду до улучшения гидрологической обстановки.