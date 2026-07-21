Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амур у Хабаровска начнёт расти и заставит дачников готовиться к подтоплению

В конце июля вода приблизится к отметкам, которые заставляют спасателей обратить внимание на низкие участки.

Хабаровск ожидает подъём уровня воды в Амуре в последние дни июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прогнозам гидрологов, с 27 по 31 июля река у краевого центра может подняться до 350−400 сантиметров.

Пока эти значения ниже опасного уровня — неблагоприятной считается отметка 450 сантиметров. Однако специалисты предупреждают: при дальнейшем росте воды могут оказаться подтопленными низкие участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где расположены садовые товарищества.

Паводковую ситуацию контролируют специалисты Центра управления в кризисных ситуациях. Жителям территорий, которые могут попасть в зону подтопления, рекомендуют заранее убрать имущество с низких мест, подготовить проходы к домам и позаботиться о безопасности животных.

Спасатели также напоминают туристам и рыбакам о необходимости отказаться от выхода на воду до улучшения гидрологической обстановки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше