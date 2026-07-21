В Ермаковском районе отец попавшей в ДТП на питбайке 13-летней девочки попал под «уголовку»

В Красноярском крае 13-летняя девочка попала в ДТП на питбайке. После этого уголовное дело возбудили в отношении ее 42-летнего отца.
По данным Следственного комитета и прокуратуры, в 2023 году мужчина купил питбайк с двигателем 125 кубических сантиметров. Для управления такой техникой нужны права, но отец стал допускать к вождению свою несовершеннолетнюю дочь. В прокуратуре сообщили, что отец учил дочь ездить на питбайке по дорогам общего пользования.
6 июня 2026 года девочка ехала на питбайке в селе Ермаковское, не справилась с управлением и попала в аварию. В результате она получила закрытый перелом ребра и ушиб левой почки. В прокуратуре уточнили, что это не единственный подобный случай. С начала лета в округе пресекли 11 фактов управления транспортом несовершеннолетними. За месяц произошло 2 ДТП с их участием.
В отношении отца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ. Это вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни. Расследование находится на контроле прокуратуры.