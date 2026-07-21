В Ермаковском районе отец попавшей в ДТП на питбайке 13-летней девочки попал под «уголовку»

6 июня 2026 года девочка ехала на питбайке в селе Ермаковское, не справилась с управлением и попала в аварию. В результате она получила закрытый перелом ребра и ушиб левой почки. В прокуратуре уточнили, что это не единственный подобный случай. С начала лета в округе пресекли 11 фактов управления транспортом несовершеннолетними. За месяц произошло 2 ДТП с их участием.