Волгоградский «Ротор» одержал трудную, но заслуженную победу

На 33‑й минуте сине‑голубые могли наказать армейцев при розыгрыше свободного в пределах штрафной, но распорядились моментом крайне неудачно. Под занавес первого тайма Александр Трошечкин в борьбе сохранил мяч и вывел Саида Алиева на удар — но подвела точность. В компенсированное время «Ротор» имел великолепный шанс открыть счёт, но в суете только заработал угловой. А после его розыгрыша волгоградцы буквально затолкали мяч в ворота — но судья не зафиксировал взятие ворот. Первая половина осталась за хозяевами по игре, но подвели реализация и спорные решения арбитра. По мнению специалистов, мяч был за линией минимум на полметра — и взятие ворот казалось стопроцентным.