Потенциал роста турпотока в Тверь оценили в 10−50%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Потенциал роста турпотока в Тверь в среднесрочной перспективе оценивается в пределах 10−50%, сообщил ТАСС руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.
Ранее Тверь была официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России».
«В среднесрочной перспективе, при качественном продвижении новых локаций, потенциал роста оценивается в пределах 10−50%. Для региона это означает не просто рост посещаемости, а прямой доступ к федеральным субсидиям на реставрацию, благоустройство и дорожную сеть. Новый статус — четкий сигнал для инвесторов: Твери сейчас остро необходим качественный номерной фонд формата 4 звезд», — сказал Толчин.
Он подчеркнул, что город давно перерос статус транзитной точки между столицами.
Эксперт также сообщил о том, что, по оперативным данным, только за первое полугодие 2026 года Тверь приняла около 800 тыс. туристов. «Официальный статус национального маршрута гарантированно ускорит эту динамику. По экспертным оценкам, в ближайшие сезоны только за счет силы бренда турпоток в Тверь вырастет минимум на 5−10%», — добавил он.