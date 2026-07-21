Потенциал роста турпотока в Тверь оценили в 10−50%

Эксперт также сообщил о том, что, по оперативным данным, только за первое полугодие 2026 года Тверь приняла около 800 тыс. туристов. «Официальный статус национального маршрута гарантированно ускорит эту динамику. По экспертным оценкам, в ближайшие сезоны только за счет силы бренда турпоток в Тверь вырастет минимум на 5−10%», — добавил он.