Четыре моста обновят в Хабаровском крае

Среди приоритетных объектов — мост через озеро Мылка в Комсомольске на Амуре, чья готовность составляет 70%. Финансирование ремонта — почти 109 млн рублей. Специалисты уже выполнили окраску конструкций, демонтаж ограждений и другие подготовительные этапы; сейчас укрепляют конусы, затем займутся деформационными швами и асфальтовым покрытием. Параллельно на прилегающем участке трассы (384−393 км) ведутся дорожные работы стоимостью около 399 млн рублей — в том числе фрезерование старого покрытия и укладка новых слоёв дорожной одежды.